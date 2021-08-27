Fas'ta eylül ayında yapılacak seçimler için 6 binden fazla kişi adaylık başvurusu yaptı - Son Dakika

Fas'ta 8 Haziran'da yapılacak genel seçimlerde siyasi partiler ve bağımsızlardan toplam 6 binden fazla adayın yarışacağı bildirildi.

Fas İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, genel ve yerel seçimler için 26 Haziran tarihinde biten başvuru süreci sonrası aday sayısıyla ilgili bilgi verildi.

Açıklamada, parlamentonun üst kanadı olan Temsilciler Meclisi'nde görev yapacak 395 milletvekilinin belirleneceği seçimler için siyasi partiler ve bağımsız adaylardan olmak üzere toplamda 6 bin 815 adayın yarışacağı kaydedildi.

31 siyasi parti ve bağımsız adayın bin 704 listede yarışacağı bildirilen açıklamada, koltuk başına ortalama aday sayısının 17 kişi olduğu bilgisi verildi.

Seçimlerde 2 bin 329 kadın adayın yarışacağı belirtilen açıklamada, bu sayının toplam adayların yüzde 34,17'sini oluşturduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, belediye ve bölge yönetimleri için adaylıklarını koyanların sayısı ise 157 bin 569 olarak açıklandı.

Ülkede 8 Eylül'de düzenlenecek genel ve yerel seçimler için propaganda süreci 26 Ağustos'ta başlamıştı.

36 milyonluk nüfuslu ülkede resmi verilere göre toplam seçmen sayısı yaklaşık 18 milyon.