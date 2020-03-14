Fas'ta futbol maçları askıya alındı - Son Dakika

Fas'ta yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engelleme önlemleri kapsamında tüm futbol müsabakaları süresiz askıya alındı.



Fas Futbol Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, bugün itibariyle ülkede tüm futbol maçlarının ikinci bir açıklamaya kadar askıya alındığı belirtildi.



Rabat yönetimi, bugün virüsün yayılmasını engellemek için Almanya, Hollanda, Belçika ve Portekiz'e uçak seferlerini askıya almıştı.



Fas, Fransa'yla gerçekleştirilen istişareler sonucu Kovid-19 ile mücadele kapsamında sivil hava ve deniz taşımacılığını ikinci bir duyuruya kadar çift taraflı olarak durdurduğunu açıklamıştı.



Kovid-19 nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği, vaka sayısının ise 8'e yükseldiği Fas'ta tüm dini toplantılar da iptal edilmişti.