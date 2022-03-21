Fas'ta futbol taraftarları arasında çıkan kavga nedeniyle 84 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Fas'ta futbol taraftarları arasında çıkan kavga nedeniyle 84 kişi gözaltına alındı

21.03.2022 20:02
Fas'ta futbol taraftarları arasında çıkan kavga nedeniyle 84 kişi gözaltına alındı

Fas'ın Agadir kentindeki bir futbol maçı sonrası taraftarlar arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis 84 kişiyi gözaltına aldı.

Fas'ın Agadir kentindeki bir futbol maçı sonrası taraftarlar arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis 84 kişiyi gözaltına aldı.

Yerel basına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, polisin Fas Kupası'nda Hasaniye Agadir ile El-Fetih Er-Ribati (FUS) kulüpleri arasında dün oynanan maç sonrası rakip taraftarlar arasında yaşanan olaylara müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada 56'sı 18 yaşından küçük 84 kişinin gözaltına alındığına vurgu yapılarak, söz konusu kişilerin, kesici alet bulundurmak, açık alanda alkol kullanmak, taş atmak, özel ve kamu malına kasten zarar verme şüphesiyle gözaltına alındığı aktarıldı.

Fas basınına yansıyan haberlerde ev sahibi Hasaniye Agadir kulübünün karşılaşmayı 3-1 kaybetmesinin ardından taraftarların sahaya girmesiyle olayların başladığı kaydedildi.

Haberlerde, yaşanan olaylarda 5'i polis olmak üzere 7 güvenlik gücünün de yaralandığı bilgisi yer aldı.

Geçen hafta Fas Kupası'nda Kraliyet Ordusu ile MAS Fez kulüpleri arasında oynanan maç sonrası rakip taraftarlar arasında yaşanan olaylarda 160 kişi gözaltına alınmış, 85 polis de yaralanmıştı.

Çarşamba günü mahkemeye çıkarılan kişilerden 70'inin tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

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El Fetih, Futbol, Polis, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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