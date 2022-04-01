Fas'ta geleneksel atlı sporu "teburida" müsabakaları düzenlendi - Son Dakika

Fas'ın kuzeyindeki Hamisat kentinde geleneksel atlı sporu "teburida" müsabakaları gerçekleştirildi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu'nun (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve yüz atlının katıldığı teburida müsabakalarına halk yoğun ilgi gösterdi.

Fas Kraliyet Binicilik Kulübü At Yetiştiricisi Zekeriya Fihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Teburida kültürel bir miras ve bir spor olduğu için toplum tarafından önemseniyor. Ülkedeki bütün kutlamalarda teburidaya yer verilir." dedi.

Fihi, ülke genelinde 2. Hasan Kupası çerçevesinde düzenlenen teburida müsabakalarının kuzey ayağının bugün düzenlendiğine dikkati çekerek, müsabakalara 12'si büyük, 2'si de küçük olmak üzere 14 takımın katıldığını belirtti.

Teburidanın geleneksel zanaatları teşvik ettiğini ve katkıda bulunduğunu, geleneksel endüstriye güçlü bir ivme kazandırdığını vurgulayan Fihi, "Vatandaşlar, atlıların giydiği geleneksel kıyafetlere ilgi gösteriyor ve en iyi atları satın alıp bakımlarını yaparak bu mirasa sahip çıkıyorlar." diye konuştu.

Teburida yarışında tek sıra halinde yan yana dizilen takım arkadaşları yaklaşık yüz metre koştuktan sonra kurusıkı tüfeklerle havaya ya da yere ateş ederek yarışı tamamlıyor. Dört jürinin değerlendirmesine göre en çok oyu alan takım, yarışın galibi ilan ediliyor.