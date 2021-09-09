Fas'ta genel ve yerel seçimlere katılım oranı açıklandı - Son Dakika

Fas'ta seçimlere katılım oranı yüzde 50,18 olarak kaydedildi.

Fas İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, seçimlere katılımın yüzde 50,18 olarak gerçekleştiği bildirildi.

Krallığın kuzey bölgelerindeki Ed-Dahla-Vadi ez-Zeheb bölgesinde katılım oranının yüzde 58,30, El-Uyun-Es-Sakiye el-Hamra bölgesinde ise yüzde 63,76 olduğu belirtildi.

Resmi verilere göre Fas'ta 2016 yılında yapılan genel seçimlerde katılım oranı yüzde 43 olmuştu.

Yerel saatle 19.00'da kapanan sandıkların sayım işlemi devam ediyor.

36 milyon nüfuslu Fas'ta resmi verilere göre yaklaşık 18 milyon seçmen bulunuyor. Temsilciler Meclisi'nde görev yapacak 395 milletvekilinin belirleneceği seçimlerde bu sene 3 milyondan fazla kişi ilk kez sandık başına gitti.

Ülkede seçim yarışında öne çıkması beklenen partiler arasında Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD), Milli Bağımsızlar Birliği (RNI), Asalet ve Çağdaşlık Partisi (PAM) ile İstiklal Partisi yer alıyor.

Mevcut koalisyon hükümeti PJD (125 milletvekili), RNI (37 milletvekili), Halk Hareketi (27 milletvekili), Sosyalist Birlik (20 milletvekili) ve Anayasal Birlik (23 milletvekili) partilerinden oluşuyor. Muhalefet kanadında ise PAM (102 milletvekili), İstiklal Partisi (46 milletvekili), İlerleme ve Sosyalizm (12 milletvekili), Sol Federasyon (2 milletvekili) yer alıyor.