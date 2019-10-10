Fas'ta geniş çaplı kabine revizyonu

Fas'ta Kral 6. Muhammed, Sadeddin el-Osmani başkanlığındaki hükümette geniş çaplı bir revizyona giderek bakanlık sayısını 39'dan 24'e düşürdü.

Fas resmi haber ajansı MAP'ın haberine göre, Kral 6. Muhammed, başkent Rabat'taki Kraliyet Sarayı'nda Osmani ve yeni kabine üyelerini kabul etti. Yeni kabine, Kralın önünde yemin ederek göreve başladı.

Buna göre 39 bakandan oluşan eski hükümetteki 15 bakanlık kaldırıldı, 6 yeni bakan göreve getirilirken 4 bakanlıkta da görev değişikliğine gidildi.

Kabineye yeni katılan bakanların, "Sağlık Bakanı", "İmar, İskan ve Şehir Politikası Bakanı", "Turizm, Geleneksel Sanatlar, Hava Taşımacılığı ve Sosyal Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Ekonomi Bakanı", "Çalışma ve Mesleki Entegrasyon Bakanı", "Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı" ile "Milli Eğitim, Yüksek Öğrenim ve Bilimsel Araştırma Bakanı" olduğu ifade edildi.

Kral 6. Muhammed, geçen temmuz ayında tahta geçişinin 20. yıl dönümü münasebetiyle yaptığı konuşmada, yasama döneminin başlamasıyla birlikte kabinede revizyona gidileceğini duyurmuştu.

Fas Kralı 6. Muhammed, Abdulilah Bankiran'ın kabineyi kurma çalışmalarının başarısızlığa uğramasının ardından 17 Mart 2017'de hükümeti kurması için Sadeddin Osmani'yi görevlendirmişti. Bankiran'ın koalisyon oluşturmayı reddettiği partilerle anlaşan Osmani, yeni hükümeti 6 partiyle kurmayı başarmıştı.

Koalisyonu oluşturan partilerden İlerleme ve Sosyalizm Partisi (PPS), 5 Ekim'de koalisyondan ayrılma kararı almıştı.

Çok partili bir koalisyondan oluşan Fas hükümetine Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD), Milli Bağımsızlar Birliği (RNI), Halk Hareketi (MP), Halk Güçleri Sosyalist Birliği ve Anayasal Birlik Partisi (UC) destek veriyor.