Fas'ta halkı, korona salgınından kurtulmak için balkonlardan Allah'a dua etti - Son Dakika

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Fas'ta halkı, korona salgınından kurtulmak için balkonlardan Allah'a dua etti
6 saat önce
Fas'ın Tanca kentinde halk Korona salgınından kurtulmak için balkonlara çıkıp tekbir ve tehlil getirerek Allah'a dua etti.
Fas'ın Tanca kentinde halk Korona salgınından kurtulmak için balkonlara çıkıp tekbir ve tehlil getirerek Allah'a dua etti.
Tüm dünyada Korona virüs hızla yayılmaya devam ederken, Fas'ın Tanca kentinde halk Korona salgınından kurtulmak için Allah'a sığındı. Tanca halkı, balkonlara çıkıp sesli bir şekilde tekbir ve tehlil getirerek korona salgınından kurtulmak için Allah'a dua etti. - RABAT
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:42 Kaynak: İHA
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