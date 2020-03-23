- Fas'ta halkı, korona salgınından kurtulmak için balkonlardan Allah'a dua etti - Son Dakika

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- Fas'ta halkı, korona salgınından kurtulmak için balkonlardan Allah'a dua etti
6 saat önce
- Fas'ta halkı, korona salgınından kurtulmak için balkonlardan Allah'a dua etti Fas'ın Tanca kentinde halk Korona salgınından kurtulmak için balkonlara çıkıp tekbir ve tehlil getirerek Allah'a dua etti.
- Fas'ta halkı, korona salgınından kurtulmak için balkonlardan Allah'a dua etti
RABAT - Fas'ın Tanca kentinde halk Korona salgınından kurtulmak için balkonlara çıkıp tekbir ve tehlil getirerek Allah'a dua etti.
Tüm dünyada Korona virüs hızla yayılmaya devam ederken, Fas'ın Tanca kentinde halk Korona salgınından kurtulmak için Allah'a sığındı. Tanca halkı, balkonlara çıkıp sesli bir şekilde tekbir ve tehlil getirerek korona salgınından kurtulmak için Allah'a dua etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:23 Kaynak: İHA
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