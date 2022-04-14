Fas'ta halkın yaklaşık yarısı 2022'nin ilk çeyreğinde borçlandı - Son Dakika
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Fas'ta halkın yaklaşık yarısı 2022'nin ilk çeyreğinde borçlandı

14.04.2022 18:17
Fas'ta halkın yaklaşık yarısı 2022'nin ilk çeyreğinde borçlandı

Fas'ta yapılan araştırmalara göre, Fas'taki ailelerin yüzde 47'sinden fazlası, 2022'nin ilk çeyreğinde yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak için borçlanmak zorunda kaldı.

Fas'ta yapılan araştırmalara göre, Fas'taki ailelerin yüzde 47'sinden fazlası, 2022'nin ilk çeyreğinde yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak için borçlanmak zorunda kaldı.

Fas Devlet Yüksek Planlama Komisyonu tarafından hazırlanan raporda, "Ailelerin yüzde 48,5'i gelirlerinin harcamalarını karşıladığını düşünürken, ailelerin yüzde 47,4'ü harcamalarını karşılamak için borca ??başvurduğunu söylüyor." ifadelerine yer verildi.

Raporda ayrıca, Faslı ailelerin yüzde 75,6'sının son 12 ayda yaşam standartlarının bozulduğunu belirttiğine vurgu yapılarak, 2022'nin ilk çeyreğinde Faslı ailelerin yaklaşık yüzde 76,5'inin mülk satın almak için zamanın uygun olmadığını düşündüğüne dikkat çekildi.

Toplumun büyük çoğunluğunun gıda fiyatlarındaki yükselişin süreceğini beklediği kaydedilen raporda, aynı şekilde toplumun büyük çoğunluğunda işsizliğin artması tedirginliğinin de yaşandığı belirtildi.

Fas piyasalarında, küresel olarak temel gıda ve emtia fiyatlarındaki artışlarla bağlantılı olarak bu yıl hızlı fiyat yükselişi yaşanıyor.

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Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Fas'ta halkın yaklaşık yarısı 2022'nin ilk çeyreğinde borçlandı - Son Dakika
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