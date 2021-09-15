Fas'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Ahnuş, İlerleme ve Sosyalizm Partisi ile görüştü - Son Dakika

Fas'ta genel seçimlerden birinci çıkan Milli Bağımsızlar Birliğinin (RNI) Genel Sekreteri Aziz Ahnuş, yeni hükümeti kurmaya yönelik istişareler kapsamında Mecliste 21 sandalye kazanan İlerleme ve Sosyalizm Partisi yetkilileri ile bir araya geldi.

İlerleme ve Sosyalizm Partisi Genel Sekreteri Nebib Binabdullah, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Ahnuş'un hükümeti kurma görevini bir an önce başarıyla tamamlamasını umduğunu söyledi.

Binabdullah, Ahnuş ile demokratik sürecin ve özgürlüklerin alanının derinleştirilmesinin yanı sıra ekonomik meseleleri de görüştüklerini ifade etti.

Fas'ta 8 Eylül'de gerçekleştirilen genel seçimleri 102 milletvekili çıkaran RNI kazanmıştı.

Seçimlerde, 86 milletvekili çıkaran Asalet ve Çağdaşlık Partisi ikinci ve 81 sandalyeyle İstiklal Partisi üçüncü sırada yer almıştı.

Fas Kralı 6. Muhammed, genel seçimlerin nihai sonuçlarının açıklanmasının ardından hükümeti kurma görevini RNI lideri Ahnuş'a vermişti.