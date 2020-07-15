Fas'ta hükümetin kemer sıkma politikaları tartışılıyor - Son Dakika

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani'nin, kamu kurumlarında yeni atamaları durdurmak başta olmak üzere aldığı kararlar halk nezdinde işsizlik oranını artıracağı endişesine sebep olurken, uzmanlar tüm dünyanın içinden geçtiği süreç çerçevesinde bunun normal bir adım olduğunu savunuyor.

Ülkedeki işsizlik oranlarında yükseliş olacağı endişelerine yol açan kemer sıkma politikası çerçevesinde alınan kararı AA muhabirine değerlendiren Fas Politika Analizi Enstitüsü'nde Araştırmacı Raşid Uraz, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tüm dünya ekonomilerini etkilediğini, bu nedenle diğer ülkelerin de bu tür kemer sıkma uygulamalarına başvurduğunu ifade etti.

Fas Başbakanı'nın aldığı kararların virüsün yol açtığı istisnai şartlar dolayısıyla normal bir adım olduğunu kaydeden Uraz, en önemli kemer sıkma uygulamasının, üniversite mezunlarının işsiz kalması gibi olumsuz sosyal yansımalarına rağmen kamudaki istihdam oranını düşürmek olduğunu söyledi.

Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili ve eski Bakan İdris el-Ezmi ise hükümetin aldığı karara rağmen 2021 yılının en fazla istihdamın sağlanacağı sene olabileceği öngörüsünde bulundu.

Ezmi, hükümetin aldığı kararların kısıtlı olduğunu, sağlık, eğitim ve güvenlik sektörlerini kapsamadığını dile getirdi.

Başbakan'ın kamu kurumlarında istihdamı azaltma kararı

Osmani, temmuz ayı başında, gelecek 3 yılın bütçesini hazırlama, acil ve gerekli ihtiyaçları yeniden değerlendirme ve gerekli kısıtlamaları yapma yönünde tavsiye niteliğinde aldığı kararları bakanlıklara ve devlet kurumlarına yolladı.

Başbakan ayrıca özellikle 2021 yılında kamu kurumlarında yeni atamaları durdurarak, kemer sıkma adımları atma çağrısında bulundu.

Kamudaki yeni görevlendirmelerin azalmasının nedeninin, koronavirüsün yol açtığı krizin ekonomik yansımaları olduğu belirtilen kararlarda bu azaltmaların, sağlık, eğitim ve güvenlik sektörlerinde yapılmayacağı kaydedildi.

Karar metninde ayrıca Kovid-19 salgınının turizm sektörünü, fabrikaları, üretimi ve ihracatı olumsuz etkilediği aktarıldı.

Fas'ta geçen yılın ilk çeyreğinde 9,1 olan işsizlik oranı bu yılın aynı döneminde yüzde 10,5'e yükseldi.