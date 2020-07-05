Fas'ta "iç işlerine karışma" rahatsızlığı - Son Dakika

Fas'ta "iç işlerine karışma" rahatsızlığı

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, ülkesinin iç işlerine müdahale etmeye çalışan güçler olduğunu bildirdi.

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, ülkesinin iç işlerine müdahale etmeye çalışan güçler olduğunu bildirdi.

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Ülkedeki koalisyon hükümetinin büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dün akşam düzenlenen toplantısında konuşan Osmani, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Fas'a müdahale ederek karışıklık çıkarmak ve başarısını gölgelemek isteyenler var." ifadesini kullanan Osmani, bu odakların ülkenin siyasi liderlerine saldırarak haksız bir karalama kampanyası yürüttüğünü söyledi.

Osmani, bununla birlikte Fas halkının söz konusu odaklara gereken cevabı verdiğini kaydetti.

Fas'ın başarısını kıskananlar olduğunu belirten Osmani, Fas Kralı 6. Muhammed'in ülkenin içerde ve dışarda bağımsızlığını koruduğunu söyledi.

Fas ve BAE arasındaki gerginlik

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağlı olduğu iddia edilen "trol ordusu", geçen ay Fas hükümetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kriziyle baş edemediğini iddia ederek, ülkenin "açlığın eşiğinde" olduğu propagandasını yaymıştı.

Buna karşılık Fas'ta "Teşekkürler Osmani" etiketiyle hükümete destek kampanyası başlatılmıştı.

Fas, Yemen ve Körfez krizlerinde takındığı tavır sebebiyle bir süredir Suudi Arabistan ve BAE ilişkilerinde gerginlik yaşıyor.

Yemen'deki Arap koalisyonundan ayrılan ve Katar'a karşı yürütülen ablukada Doha karşıtı adımlarda yer almayan Fas, başta BAE ve Suudi Arabistan olmak üzere bu eksendeki ülkelerin saldırılarına maruz kalıyor.

Yemen, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 16:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas'ta 'iç işlerine karışma' rahatsızlığı - Son Dakika

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