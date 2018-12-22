Son Dakika Haberleri: Fas'ta İki Turistin Öldürülmesi Protesto Edildi

Fas'ta İki Turistin Öldürülmesi Protesto Edildi

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Rabat'taki Danimarka büyükelçiliği önünde toplanan hukukçular Ellerinde ölen turistlerin fotoğrafını taşıyanlar Büyükelçilikler önüne fotoğraflar ve çiçekler bırakılması Rabat'taki Norveç büyükelçiliği önünde toplanan hukukçular Büyükelçilik binası önünde mum yakılması...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Rabat'taki Danimarka büyükelçiliği önünde toplanan hukukçular
Ellerinde ölen turistlerin fotoğrafını taşıyanlar
Büyükelçilikler önüne fotoğraflar ve çiçekler bırakılması
Rabat'taki Norveç büyükelçiliği önünde toplanan hukukçular
Büyükelçilik binası önünde mum yakılması Fas'ta hukukçular, Norveç ve Danimarkalı iki kadın turistin öldürülmesini protesto etti.

Fas'ın başkenti Rabat'ta Danimarka ve Norveç büyükelçilikleri önünde toplanan hukukçulardan oluşan iki ayrı grup, kadın turistlerin öldürülmesine tepki gösterdi.

Grup, turistler için taziye dileklerini sunarken, suçluları lanetledi.

Ellerinde ölen turistlerin fotoğrafını taşıyan eylemciler, suçluların bir an önce yargılanmasını talep etti.

Fas İçişleri Bakanlığından pazartesi yapılan yazılı açıklamada, boyun kısımlarında bıçak gibi kesici bir aletle şiddet belirtileri bulunan iki kadın turistin cesedinin Toubkal Dağı yakınlarında bulunduğu duyurulmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 08:27 Kaynak: AA

Danimarka, Fas, Güncel
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