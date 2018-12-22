Fas'ta İki Turistin Öldürülmesi Protesto Edildi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Rabat'taki Danimarka
büyükelçiliği önünde toplanan hukukçular
Ellerinde ölen turistlerin fotoğrafını taşıyanlar
Büyükelçilikler önüne fotoğraflar ve çiçekler bırakılması
Rabat'taki Norveç
büyükelçiliği önünde toplanan hukukçular
Büyükelçilik binası önünde mum yakılması Fas
'ta hukukçular, Norveç ve Danimarkalı iki kadın turistin öldürülmesini protesto etti.
Fas'ın başkenti Rabat'ta Danimarka ve Norveç büyükelçilikleri önünde toplanan hukukçulardan oluşan iki ayrı grup, kadın turistlerin öldürülmesine tepki gösterdi.
Grup, turistler için taziye dileklerini sunarken, suçluları lanetledi.
Ellerinde ölen turistlerin fotoğrafını taşıyan eylemciler, suçluların bir an önce yargılanmasını talep etti.
Fas İçişleri Bakanlığından pazartesi yapılan yazılı açıklamada, boyun kısımlarında bıçak gibi kesici bir aletle şiddet belirtileri bulunan iki kadın turistin cesedinin Toubkal Dağı yakınlarında bulunduğu duyurulmuştu.