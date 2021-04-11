Fas'ta iktidarın büyük ortağı, Meclisteki sandalye dağılımı tasarısının "anayasal olmadığını" belirtti - Son Dakika

Fas'ta iktidarın büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD), Anayasa Mahkemesinin, Meclisteki sandalye dağılımına ilişkin düzenlemenin "anayasal" olduğu yönündeki açıklamasına karşı çıktı.

PJD'den yapılan yazılı açıklamada, parlamentoda ve belediye meclislerinde sandalye dağılımının hesaplanmasındaki düzenlemeyi öngören tartışmalı tasarıya ilişkin Anayasa Mahkemesinin verdiği kararı değerlendirdi.

Mahkemenin, "Meclisteki sandalye dağılımına ilişkin düzenlemenin anayasaya aykırı olmadığı" yönündeki kararına karşı çıkılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meclisteki sandalye dağılımının, kayıtlı seçmen sayısına göre belirlenmesini öngören bu düzenlemenin kabul edilmesi, demokratik değildir. Seçilmiş kurumların güvenini zedeler ve halkın şeffaf ve adil seçimler yoluyla ortaya çıkaracağı iradesini gerçek anlamda ifade edememesine neden olur."

Açıklamada ayrıca bu düzenlemenin, vatandaşın seçimlere ve seçilmiş kurumlara güvenini arttırmak yerine seçim sürecine katılıma gölge düşüreceği belirtildi.

Anayasa Mahkemesi, cuma günü, Meclisteki sandalye dağılımına ilişkin düzenlemenin "anayasaya aykırı olmadığı" yönünde karar vermişti.

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, geçen ay yaptığı açıklamada, bu düzenlemenin, Genel Sekreterliğini yaptığı iktidarın büyük ortağı PJD'yi hedef aldığını belirtmişti.

Meclisteki sandalye dağılımı meselesi

Fas'ta bir süredir seçimlerde Meclisteki sandalye dağılımı konusu tartışılıyor.

Fas'ta, parlamentodaki ve belediye meclislerindeki sandalye dağılımının hesaplanmasında yapılacak düzenlemeyi içeren tartışmalı tasarı, Meclisin ilk kanadı Temsilciler Meclisinde 6 Mart'ta, ikinci kanadı Danışmanlar Meclisinde de 12 Mart'ta onaylandı.

Henüz resmi gazetede yayımlanmadığı için yürürlüğe girmeyen tasarı, Meclisteki sandalye sayısının kayıtlı seçmen sayısına göre belirlenmesini öngörüyor.

Halihazırda sandalye sayısı seçimlerde geçerli oy sayısına göre dağılırken, PJD dışındaki partiler geçerli geçersiz bakılmaksızın kayıtlı seçmen sayısına göre sandalye sayısının oluşturulması gerektiğini ifade ediyor.

Fas'ta Ekim 2021'de parlamento ve yerel seçimlerin yapılması bekleniyor.