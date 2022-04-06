Fas'ta ilim ve yardımlaşma ruhu ramazanla tazeleniyor - Son Dakika

Fas'ın en yüksek dini heyeti Yüksek İlim Meclisi Üyesi Mustafa Bin Hamza, ramazanın gelmesiyle ülkesinde başta Kur'an-ı Kerim'e ve ilme verilen önemin arttığını, insanların daha çok yardımda bulunduğunu ve ekonominin de canlandığını söyledi.

Bin Hamza, ramazanın Fas'ta nasıl karşılandığını, halkın İslami ilimlere ilgisi ve yardımlaşmaya etkisini AA muhabirine anlattı.

Faslı alim, mübarek ayın Müslümanlar için önemine ilişkin, "Ramazan, en çok öne çıkan ibadetlerinden olsa da, sadece oruç ayı değil aynı zamanda ilim ayıdır. Bu ay içinde Müslümanlar en büyük hediyeleri olan Kuran-ı Kerim'e nail oldu." dedi.

Ramazan: İlim ayı

Bin Hamza, Faslıların ramazan dışında da ilim sohbeti halkalarıyla camilerdeki Kur'an-ı Kerim tilavetlerine ve mukabelelere katıldıklarını, ancak ramazan geldiğinde katılımın had safhaya ulaştığını söyledi.

Normal günlerden farklı olarak ramazan boyunca Faslıların çoğunun, özellikle ev hanımlarının Kuran-ı Kerim'i iki ya da üç kere hatmettiğini söyleyen Bin Hamza, insanların bu ayda daha fazla Kuran-ı Kerim edindiğini belirtti.

Bin Hamza, 6. Muhammed Kur'an Neşri Vakfının Faslılara kutsal kitabı ücretsiz dağıttığını aktardı.

"İnsanlar ramazan ayında ilim halkaları kurarak dersler yapıyor. Birçok insan alimlerin ve fakihlerin etrafında toplanıp onlara sorular soruyor ve öğreniyor." diyen Bin Hamza, camilerde belirli saatlerde sohbetler düzenlendiğini ve insanların bu ilim meclislerine katıldığını ifade etti.

Bin Hamza, bunların yanı sıra ülkede çok sayıda vakıf ve derneğin de ilmi konferanslar düzenlediğini dile getirdi.

Ramazanda yardımlaşma ruhu yenileniyor

Fas Yüksek İlim Meclisinin Vecde şehrindeki temsilciliğini de yürüten Bin Hamza, Fas toplumunda ramazanda en çok öne çıkan özelliklerden birinin de dayanışmanın artması olduğunu vurguladı.

Ülkede yardımlaşma geleneğine örnek veren Bin Hamza, "Mahallelerde bir araya gelen kadın ve erkekler, bir gelenek olarak 'ramazan sepeti' adını verdikleri yardımları dağlık, ücra ve kıyı bölgelere götürüp oradaki yoksullara dağıtıyor." ifadelerini kullandı.

Faslı yetkili, ihtiyaç sahiplerinin de yardım alabilmek için ramazan ayını dört gözle beklediğini aktardı.

Faslılar ramazan ayının faziletlerinin bilincinde

Faslıların İslami metinlerde ramazanda oruç tutmanın ve diğer ibadetlerin faziletlerinden çokça bahsedildiğinin bilincinde olduğunu belirten Bin Hamza, "Oruca yönelik hassasiyet, ramazan ayıyla sınırlı da değil. Sene içinde de insanlar oruç tutabiliyor. Oruç neredeyse tüm toplumda kabul görüyor." dedi.

Fas'ta ramazan dışında muharrem ayının 9. gününde ve zilhicce ayında oruç tutulduğunu dile getiren Bin Hamza, "Birçok kişi oruç tuttuğu için hayat değişiyor." ifadesini kullandı.

Bin Hamza, Fas'ta yaşlıların ve gençlerin ramazan dışında nafile oruca da ilgi gösterdiklerine dikkati çekti.

İnsan hayatına birçok açıdan etkiliyor

Bu kutsal ayın öneminin Faslılar için sadece maneviyatla sınırlı kalmadığını belirten Bin Hamza, ramazanın toplumu ekonomik ve sosyal açıdan canlandırmak için de bir fırsat olduğunu ifade etti.

Bin Hamza, "Ramazan, her şeyi etkileyen olağanüstü bir ay. Ramazanda ekonomi de diğer günlerden farklı. Oruçla ilgili her şeye yönelik alışveriş, etkinlikler ve rağbet var." diye konuştu.

Ramazanın ayrıca sosyal açıdan Fas'ta halkın kaynaşmasında önemli rol oynadığının altını çizen Bin Hamza, teravih namazıyla Müslümanların buluşmasını, iletişim kurmasını ve dostluğun pekişmesini sağladığını sözlerine ekledi.