Fas'ta ilk defa maymun çiçeği virüsü şüphesi kaydedildi - Son Dakika
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Fas'ta ilk defa maymun çiçeği virüsü şüphesi kaydedildi

24.05.2022 00:33
Fas'ta ilk defa maymun çiçeği virüsü şüphesi kaydedildi

Fas'ta maymun çiçeği virüsü şüphesi taşıyan 3 kişinin hastanelere kaldırıldığı bildirildi.

Fas'ta maymun çiçeği virüsü şüphesi taşıyan 3 kişinin hastanelere kaldırıldığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezi Koordinatörü Muaz el-Murabıt, yaptığı açıklamada, "Ülkemizde bugüne kadar 3 şüpheli maymun çiçeği vakası kaydettik." dedi.

Ülkede ilk kez kaydedilen şüpheli vakaların sağlık durumlarının iyi olduğunu ve tıbbi gözlem altında tutulduklarını belirten Murabıt, vakaların gerekli tıbbi analizlerin yapıldığını ve sonuçların bir an önce çıkmasını beklediklerini bildirdi.

Murabıt, ayrıca ülkesinde henüz doğrulanmış herhangi bir maymun çiçeği virüsü vakası kaydedilmediğini de vurguladı.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken, Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

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Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Batı Afrika, 112, Fas, Güncel, Son Dakika

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