Fas'ta ilk korona virüsü vakası tespit edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fas'ta ilk korona virüsü vakası tespit edildi - Son Dakika

Fas'ta ilk korona virüsü vakası tespit edildi

6 saat önce

Fas Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip korona virüsün tespit edildiğini ve ilk vaka olduğunu açıkladı.

Fas'ta ilk korona virüsü vakası tespit edildi, System.String[]

Fas Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip korona virüsün tespit edildiğini ve ilk vaka olduğunu açıkladı.

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüsü Fas'a sıçradı. Fas Sağlık Bakanlığı, İtalya'dan Fas'a gelen bir Fas vatandaşında korona virüsü (Covid-19) tespit edildiğini açıkladı. Ülkede ilk korona virüsü vakasının tespit edildiği, kişinin karantinaya alındığı ve kişinin durumunun stabil olduğu aktarıldı. Hastayla irtibatı olan kişilerin de listesinin çıkarıldığı belirtildi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı, İtalya, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İran'da 23 milletvekilinde koronavirüs tespit edildi
Koronavirüs tıbbı eldiven ve tulumu da karaborsaya düşürdü Google, bir çalışanının koronavirüse yakalandığı şüphesiyle 8 bin çalışanını evden çalıştıracak Devlet başkanı, koronavirüse karşı misafirlerini ayakla selamlamaya başladı

Son Dakika Haberleri
17:26 Müslüm Gürses'in ismi Şükran Köyü'nde dikilen çınar ve büstüyle yaşatılacak
17:09 DÜNYA MUTFAĞINA NE KADAR HAKİMSİN?
16:04 Zeytin yaprağının faydaları nelerdir? Zeytin yaprağı neye iyi gelir?
16:04 Yumurtanın faydaları nelerdir? Yumurta
16:04 Soğan suyunun faydaları nelerdir? Soğan suyu nasıl hazırlanır ve neye iyi gelir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 17:28:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fas'ta ilk korona virüsü vakası tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]