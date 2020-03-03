Son Dakika › Güncel › Fas'ta ilk korona virüsü vakası tespit edildi - Son Dakika
Fas'ta ilk korona virüsü vakası tespit edildi
6 saat önce
Fas Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip korona virüsün tespit edildiğini ve ilk vaka olduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:15 Kaynak: İHA
Fas Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip korona virüsün tespit edildiğini ve ilk vaka olduğunu açıkladı.
Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüsü Fas'a sıçradı. Fas Sağlık Bakanlığı, İtalya'dan Fas'a gelen bir Fas vatandaşında korona virüsü (Covid-19) tespit edildiğini açıkladı. Ülkede ilk korona virüsü vakasının tespit edildiği, kişinin karantinaya alındığı ve kişinin durumunun stabil olduğu aktarıldı. Hastayla irtibatı olan kişilerin de listesinin çıkarıldığı belirtildi.
(İHA)
Son Dakika Son Dakika: İran'da 23 milletvekilinde koronavirüs tespit edildi Koronavirüs tıbbı eldiven ve tulumu da karaborsaya düşürdü Google, bir çalışanının koronavirüse yakalandığı şüphesiyle 8 bin çalışanını evden çalıştıracak Devlet başkanı, koronavirüse karşı misafirlerini ayakla selamlamaya başladı