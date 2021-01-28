Fas'ta ilk Kovid-19 aşısı Kral 6. Muhammed'e yapıldı - Son Dakika

Fas Kralı 6'ncı Muhammed, Fes kentindeki krallık sarayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olarak ülkedeki ulusal aşılama kampanyasını resmen başlattı.

Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre, aşı uygulaması sonrası açıklamalarda bulunan Kral 6'ncı Muhammed, aşılamanın 17 yaş üzeri bütün Fas vatandaşlarına kademeli olarak, ücretsiz şekilde yapılacağını belirtti.

Fas daha önce 2 milyon doz AstraZeneca ve 500 bin doz Sinopharm aşısını teslim almıştı.

Sağlık Bakanı Halid Eyt et-Talib, toplamda 65 milyon doz Kovid-19 aşısı almayı planladıklarını belirtmişti.

Fas Sağlık Bakanlığı verilerine göre, yaklaşık 36 milyon nüfuslu ülkede bugüne kadar 8 bin 207 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 468 bin 383'e ulaşırken, 446 bin 181 kişi de sağlığına kavuştu.