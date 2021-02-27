Fas'ta İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı görevinden istifa etti - Son Dakika

Fas'ta İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı Mustafa er-Ramid, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Eski Başbakan Abdulilah Benkiran hükümetinde Adalet Bakanlığı görevinde de bulunan Ramid (62), Başbakan Sadeddin el-Osmani'ye istifa mektubunu sundu.
Sağlık sorunlarını ve görevinin getirdiği sorumlulukları taşıyamamasını gerekçe gösteren Ramid, Osmani'den istifa mektubunu Kral 6. Muhammed'e iletmesini istedi.
Ramid'in sağlık sorunlarına ilişkin bilgi verilmezken, istifanın, insan hakları aktivistleri ve gazetecilere yönelik gözaltı dalgası nedeniyle gerçekleşmiş olabileceği yorumları yapıldı.
Koalisyon hükümetinin büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisinin (PJD), önde gelen yöneticilerinden olan Ramid, Nisan 2017'de İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanlığına getirilmişti.
Kaynak: AA
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