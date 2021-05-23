Fas'ta İspanya mallarına boykot çağrıları yapılıyor - Son Dakika

Fas'ta İspanya mallarına boykot çağrıları yapılıyor

23.05.2021 00:30
Fas'ta İspanya mallarına boykot çağrıları yapılıyor, System.String[]

Fas'ta aktivistler, Rabat ile Madrid arasında Polisario Başkanı İbrahim Gali'nin İspanya'da karşılanmasından dolayı yaşanan gerginliğin ardından İspanyol mallarına karşı boykot çağrıları yapıyor.

Fas'ta aktivistler, Rabat ile Madrid arasında Polisario Başkanı İbrahim Gali'nin İspanya'da karşılanmasından dolayı yaşanan gerginliğin ardından İspanyol mallarına karşı boykot çağrıları yapıyor.

Sosyal medya hesaplarından binlerce Faslının katıldığı boykot çağrıları Arapça, Fransızca ve İspanyolca dilleri üzerinden yapılıyor.

Binlerce aktivist çeşitli sosyal medya hesaplarındaki şahsi fotoğraflarının yerine boykotu sembolize eden resimler yerleştirdi.

Faslı medya mensuplarının da katıldığı dijital eylemde gazeteci el-Mustafa el-Asri Facebook hesabında "Fas piyasalarında İspanyol mallarına karşı boykot çağrısı yapıyorum" diye yazdı. Bir başka gazeteci Yunus Dafakir, aynı sosyal medya hesabında kendisinin İspanyol mallarını boykot ettiğini belirtti.

Resmi rakamlara göre 800'den fazla İspanya şirketinin faaliyet gösterdiği Fas'ta İspanya 2012'den bu yana ticari ortak olarak kabul ediliyordu.

İspanya ile Fas arasındaki kriz

Faslı göçmenlerin 17 Mayıs'ta saat 02.00'den itibaren başlattıkları ve Fas yönetiminin göz yumduğu düzensiz göç akınıyla Ceuta kentinin kuzey (Benzu) ve güney (Tarajal sahili) sınırlarından yüzerek ya da yürüyerek iki günde 8 binden fazla kişi İspanya'ya geçti.

Batı Sahra meselesinden dolayı son dönemlerde ciddi gerginliklere sahne olan İspanya-Fas ilişkileri, İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin 22 Nisan'da ayrılıkçı Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali'yi, yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığından dolayı tedavi görmesi için gizlice ülkeye getirip Logrono kentindeki bir hastaneye kaldırmasıyla diplomatik krize dönüşmüştü.

Sosyal Medya, İspanya, Madrid, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas'ta İspanya mallarına boykot çağrıları yapılıyor - Son Dakika


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