Fas'ta İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa saldırısı protesto edildi - Son Dakika
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Fas'ta İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa saldırısı protesto edildi

16.04.2022 01:56
Fas'ta İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa saldırısı protesto edildi

Faslılar, İsrail polislerinin, cuma sabahı işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere saldırısını protesto etti.

Faslılar, İsrail polislerinin, cuma sabahı işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere saldırısını protesto etti.

Fas Filistin'e Destek İsrail'le Normalleşme Karşıtı Cephesi'nin çağrısı üzerine onlarca Faslı, başkent Rabat'taki Meclis binası önünde gösteri düzenledi.

Faslılar, "İşgal rejimiyle normalleşmeye hayır, direniş tek çözüm", "Halk normalleşmenin cezalandırılmasını istiyor", "Filistin emanet, normalleşme hıyanettir" şeklinde slogan attı.

"Siyonistlerin Kudüs'e ve siyonist rejim güçlerinin kutsallarını kirleterek Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara saldırısını kınama" başlığıyla düzenlenen gösteride, üzerinde "Normalleşme sona erene kadar mücadele devam edecektir" yazısının yer aldığı pankart açıldı.

Tekbir ve sloganlar eşliğinde İsrail bayrağının ateşe verildiği gösteri olaysız sona erdi.

Mescid-i Aksa'da olaylı sabah

Dün sabah, Mescid-i Aksa'nın avlusunda toplanan gençlerin sabah namazından sonra İsrail polisine taş atması üzerine olaylar çıkmıştı.

Harem-i Şerif'in avlusuna baskın düzenleyen İsrail polisi, kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanarak gençlere müdahale ederken, kutsal mabette bulunan tüm cemaati de zor kullanarak dışarı çıkarmıştı.

Daha sonra geri çekilen ve cemaatin içeri girmesine izin veren İsrail polisi, gençlerin yeniden taş atmaya başlaması üzerine tekrar avluya girmişti.

Cemaati darp ederek dışarı çıkardıktan sonra gençlerin bulunduğu Kıble Mescidi'ne yönelen İsrail polisi, zor kullanarak mescidin içine girmişti.

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne girdiğini ve buradaki Filistinlileri yere yatırarak gözaltına aldığını gösteren görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

İsrail polisi, Harem-i Şerif'te çıkan olaylarda 400 kişiyi gözaltına almış, en az 152 kişi yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

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