Fas'ta İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika

Fas'ın Meknes kentinde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto ve İsrail ile normalleşmenin kaldırılmasını talep etmek için gösteri düzenlendi.

Kentteki sivil toplum kuruluşlarının (STK) çağrısıyla düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı. Göstericiler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını ve normalleşmeyi kınayan sloganlar attı.

Öte yandan Rabat'taki yerel yetkililer, STK'lerin çağrısıyla pazar günü düzenlenmesi planlanan Filistin halkıyla ulusal dayanışma yürüyüşüne izin verilmeyeceğini duyurdu. Yetkililer, yürüyüşün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle engellendiğini kaydetti.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana en az 227 kişi yaşamını yitirdi.