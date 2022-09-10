RABAT- Fas'ta İsrail'in Rabat Büyükelçiliği'nde yaşandığı iddia edilen "taciz" skandalı protesto edildi - Son Dakika
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RABAT- Fas'ta İsrail'in Rabat Büyükelçiliği'nde yaşandığı iddia edilen "taciz" skandalı protesto edildi

10.09.2022 09:12
RABAT- Fas'ta İsrail'in Rabat Büyükelçiliği'nde yaşandığı iddia edilen "taciz" skandalı protesto edildi

Fas'ta İsrail'in Rabat Büyükelçiliği'nde yaşandığı iddia edilen "taciz" skandalını protesto için gösteri düzenlendi.

Fas'ta İsrail'in Rabat Büyükelçiliği'nde yaşandığı iddia edilen "taciz" skandalını protesto için gösteri düzenlendi.

Fas'taki Filistin Ulusal Eylem Grubu'nun çağrısı üzerine, Rabat'taki Meclis binası önünde toplanan Faslılar, İsrail'in Rabat Büyükelçiliği'nde yaşandığı iddia edilen "taciz" olayını protesto etti.

İsrail'in Rabat Büyükelçiliği'nin kapatılması çağrısı yönünde slogan atan protestocular, Fas makamlarını konuyla ilgili soruşturma başlatmaya davet etti.

Öte yandan gösteride Filistin'i destekleyen ve Fas-İsrail normalleşmesini eleştiren ifadelerin yazılı olduğu pankartlar açıldı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanlığı 5 Eylül'de, Rabat Büyükelçiliği'nde işlendiği iddia edilen kadın istismarı, cinsel taciz gibi "tehlikeli" suçlarla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Haberde aralarında Genel Müfettiş Hagay Behar'ın da olduğu bakanlıktan üst düzey bir heyetin acilen Fas'a gönderildiği aktarılmıştı.

Öte yandan konuyla ilgili Fas makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Fas-İsrail ilişkileri

Rabat ile Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak 2. İntifada'nın patlak vermesi sonrasında 2002 yılında Fas bu ilişkileri durdurmuştu.

Fas Kralı 6. Muhammed 10 Aralık 2020'de, İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamış, eski ABD Başkanı Donald Trump da aynı gün Fas ile İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.

Fas ile İsrail, 22 Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.

Tel Aviv yönetimi tarafından Ocak 2021'de Fas'a geçici misyon şefi olarak atanan eski İsrail'in Kahire Büyükelçisi David Govrin, 11 Ekim 2021'de daimi Rabat Büyükelçiliği görevine getirilmişti.

Anlaşmaların ardından İsrail'den aralarında Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı'nın da yer aldığı çok sayıda üst düzey isim Rabat'a resmi ziyaretler gerçekleştirmişti.

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Kaynak: AA

İsrail, Fas, Güncel, Son Dakika

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