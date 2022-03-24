Fas'ta Kadın, Barış ve Güvenlik Eylem Planı başlatıldı - Son Dakika
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Fas'ta Kadın, Barış ve Güvenlik Eylem Planı başlatıldı

24.03.2022 01:18
Fas'ta Kadın, Barış ve Güvenlik Eylem Planı başlatıldı

Fas'ta, cinsiyet eşitliğini teşvik ve kadınları karar alma süreçlerine dahil etmek amacıyla kadın, barış ve güvenlik konusunda ilk ulusal eylem planının başlatıldığı bildirildi.

Fas'ta, cinsiyet eşitliğini teşvik ve kadınları karar alma süreçlerine dahil etmek amacıyla kadın, barış ve güvenlik konusunda ilk ulusal eylem planının başlatıldığı bildirildi.

Fas resmi haber ajansına göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1325 sayılı kararına göre hazırlanan ve Fas için ilk olma özelliği taşıyan Kadın, Barış ve Güvenlik Eylem Planı'nın resmi sunumu gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanı Nasır Burita'nın başkanlığındaki çevrim içi toplantıya Gabon, Gana, Norveç ve Kolombiya Dışişleri bakanlarının yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi İcra Direktörü Sima Bahous ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı'nın Kadın, Barış ve Güvenlik Özel Temsilcisi Bineta Dio da katıldı.

Toplantıda konuşan Dışişleri Bakanı Burita, eylem planının adil ve demokratik toplumun temeli olarak kadın ve erkek arasındaki eşitliği ilerletme projesi olduğunu kaydetti.

Planın, Fas'ın toplumsal cinsiyet eşitliğine olan bağlılığının bir göstergesi olduğuna dikkati çeken Burita, ülkesinin kadın, barış ve güvenlik konularını uluslararası barış ve güvenliğin korunması için önemsediğini belirtti.

Burita ayrıca kalkınmanın kapsayıcı olmadığı takdirde sürdürülebilir olamayacağını, kadınları içermediği sürece de kalkınmanın, barış ve güvenliğin tam anlamıyla sağlanamayacağını sözlerine ekledi.

BM, 31 Aralık 2000'de Kadınlar, Barış ve Güvenlik konusundaki 1325 sayılı kararını oybirliği ile kabul etmişti.

BM tarihinde ilk kez kadınların barış ve güvenliğe ilişkin kaygıları Güvenlik Konseyinde resmi olarak tartışılmış ve onaylanmıştı.

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Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Gabon, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas'ta Kadın, Barış ve Güvenlik Eylem Planı başlatıldı - Son Dakika


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