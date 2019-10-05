Son Dakika Haberleri: Fas'ta koalisyon ortağı partiden ayrılık kararı
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Fas'ta koalisyon ortağı partiden ayrılık kararı

24 dakika önce

Fas'ta Sadeddin Osmani liderliğindeki hükümeti oluşturan partilerden en küçüğü "Sosyalist İlerici Parti" koalisyondan ayrılma kararı aldı.

Fas'ta koalisyon ortağı partiden ayrılık kararı, System.String[]

Fas'ta Sadeddin Osmani liderliğindeki hükümeti oluşturan partilerden en küçüğü "Sosyalist İlerici Parti" koalisyondan ayrılma kararı aldı.

Başkent Rabat'ta Merkez Komisyonu toplantısı ardından yapılan yazılı açıklamaya göre, hükümet ortağı "Sosyalist İlerici Parti" koalisyondan ayrılma kararı aldı.

Yapılan oylamada, üyelerin büyük çoğunluğun onayladığı ayrılık kararına az sayıda kişi karşı çıktı.

Açıklamada, ayrılığın gerekçesi olarak hükümeti oluşturan unsurlar arasındaki çekişmeler gösterildi.

Parlamento'da 12 milletvekiline sahip Sosyalist İlerici Partisinin ayrılık kararının, koalisyon hükümetinde olumsuz bir etki yapmayacağı belirtiliyor.

Fas Kralı 6. Muhammed, Abdulilah Bankiran'ın kabineyi kurma çalışmalarının başarısızlığa uğramasının ardından 17 Mart 2017'de hükümeti kurması için Sadeddin Osmani'yi görevlendirmişti. Bankiran'ın koalisyon oluşturmayı reddettiği partilerle anlaşan Osmani, yeni hükümeti 6 partiyle kurmayı başarmıştı.

Hükümet, Fas, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 03:12 Kaynak: AA
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