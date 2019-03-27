Son Dakika Haberleri: Fas'ta Koalisyonun Büyük Ortağından ABD'ye Golan Tepkisi

Fas'ta Koalisyonun Büyük Ortağından ABD'ye Golan Tepkisi

1 saat önce

Fas'ta koalisyonun büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi, (PJD) ABD'nin Golan Tepelerine ilişkin aldığı kararın şekil ve içerik bakımından geçersiz olduğu açıklaması yaptı.

Fas'ta Koalisyonun Büyük Ortağından ABD'ye Golan Tepkisi, System.String[]
Fas'ta koalisyonun büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi, (PJD) ABD'nin Golan Tepelerine ilişkin aldığı kararın şekil ve içerik bakımından geçersiz olduğu açıklaması yaptı.

PJD'den yapılan yazılı açıklamada, "Uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kararları gereği, Golan Tepeleri Siyonist işgal güçlerinin 1967'deki saldırısının ardından işgal ettiği bir Suriye toprağıdır." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın söz konusu kararının şekil ve içerik bakımından geçersiz olduğu belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırıya da değinilen açıklamada, Filistinli direniş gruplarının ateşkese bağlı kalmasına rağmen İsrail'in tam aksine bölgede gerginliği tırmandırdığı kaydedildi.

Trump'ın Golan Tepeleri kararı

ABD Başkanı Trump, 25 Mart'ta Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalamıştı.

Trump, 21 Mart'ta da Twitter'dan, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." ifadesini paylaşmıştı.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgali altında tutuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 08:42 Kaynak: AA

İsrail, Golan Tepeleri, Fas, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı'ndan Altına Yatırım Çağrısı Ford, Rusya'daki Otomobil Üretimini Sonlandırıyor Trump, Venezuela'da Yaşananlar Sonrası Rusya'yı Uyardı: Tüm Seçenekler Masada Medipol Başakşehir'in Yıldızı Demba Ba: Ay'a Gidilmedi, Bu Bir Kurmaca
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 21:50:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fas'ta Koalisyonun Büyük Ortağından ABD'ye Golan Tepkisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]