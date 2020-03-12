Fas'ta korona virüsü vak'ası 6'ya yükseldi - Son Dakika
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Fas'ta korona virüsü vak'ası 6'ya yükseldi

6 saat önce

Fas Başbakanı Sadeddin Osmani, ülkede doğrulanan korona virüsü vak'a sayısının 6'ya yükseldiğini duyurdu.

Fas'ta korona virüsü vak'ası 6'ya yükseldi, System.String[]

Fas Başbakanı Sadeddin Osmani, ülkede doğrulanan korona virüsü vak'a sayısının 6'ya yükseldiğini duyurdu.


Fas Başbakanı Sadeddin Osmani, sosyal medya üzerinden Fas Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan bir görseli paylaşarak ülkede doğrulanan korona virüsü (Covid-19) vak'a sayısının dün akşam itibariyle 5'den 6'ya yükseldiğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, virüs taşıdığı doğrulanan bir kadının Senegal kökenli, 65 yaşındaki bir Fransa vatandaşı olduğu belirtildi. Hastanın 5 Mart Perşembe günü Fransa'dan Fas'ın Fez şehrine geldiği belirtildi. Solunum güçlüğü çeken hasta, 7 Mart Cuma günü kaldırıldığı hastanedeki sağlık ekibi tarafından Covid-19 semptomları gösterdiği gerekçesiyle karantinaya alındı ve test yapıldı. Başkent Rabat'ta örneklerin incelenmesinin ardından sonuçların pozitif çıktığı ifade edildi. Sağlık Bakanlığı, hasta ile temas etmiş olan kişilerin tespiti ve gözlem altına alınması için gerekli adımların atıldığının altını çizdi.


Dün sabah saatlerinde ise Marakeş şehrinde 3 kişilik Fransız bir ailenin de korona virüsü taşıdığı doğrulanmıştı. Casablanca'da tedavi gören ilk korona hastasının durumu iyiye gitmeye devam ederken şuana kadar salgında hayatını kaybeden sayısı 1 olarak kaydedildi.


Fas Milli Eğitim Bakanlığı, henüz okulların tatil edilmesini gerektiren bir durum olmadığını ve salgının Sağlık Bakanlığı kontrolünde olduğunu açıklarken yabancı öğrenci sayısının yüksek olduğu okullarda koridorlara dezenfektan yerleştirilmeye başlandı. Resmi kurumların yanı sıra vatandaşların da dezenfektanlara talebindeki artış fırsatçıları harekete geçirdi. Birçok eczane, dezenfekte edici ürünlerin fiyatlarını 2'ye katlayarak durumdan fayda sağlamaya çalışıyor. Fas'ta çok sayıda şubesi bulunan Türk market zinciri, ülkedeki salgın sürecinde talebi artan dezenfektan mendillerde kampanya yaparak fırsatçıların karşısında durdu. - RABAT

Sağlık Bakanlığı, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:28 Kaynak: İHA
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