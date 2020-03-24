Fas'ta koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika

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Fas'ta koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
6 saat önce
Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.
Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.
Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre, Salgın Hastalıklar Müdürü Muhammed Elyubi, ülkede bir kişinin daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle birlikte Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısının 5'e çıktığını belirtti.
Elyubi ayrıca ülkede 27 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 170'e ulaştığını kaydetti.
Fas'ta son olarak Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 4, vaka sayısı ise 143 olarak açıklanmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:58 Kaynak: AA
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