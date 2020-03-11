Fas'ta koronavirüs nedeniyle tüm dini toplantılar iptal edildi - Son Dakika
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Fas'ta koronavirüs nedeniyle tüm dini toplantılar iptal edildi

6 saat önce

Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tüm dini toplantıların iptal edildiği duyuruldu.

Fas'ta koronavirüs nedeniyle tüm dini toplantılar iptal edildi, System.String[]

Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tüm dini toplantıların iptal edildiği duyuruldu.

İslami İşler ve Vakıflar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgına yönelik önlemler kapsamında dini program ve sempozyumlar gibi toplantıların iptal edildiği belirtildi.

Bu kararın, "İslam'ın can güvenliği ve beden sağlığını her türlü zarardan koruma" ilkelerine uygun olduğu, sağlık önerilerine dikkat edilmesi gerektiği aktarılan açıklamada, alimler, imamlar, hatipler ve vaizlere halkı bu konuda bilgilendirme çağrısı yapıldı.

Fas'ta vaka sayısı 6'ya yükseldi

Öte yandan Fas Sağlık Bakanlığı, Fes kentinde bir kişide daha koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, salgına son yakalanan kişinin Fransa'dan gelen 64 yaşında bir kadın olduğu belirtildi.

Senegal kökenli kadının kronik hastalıkları bulunduğu aktarılan açıklamada, ülke genelindeki vaka sayısının 6'ya yükseldiği kaydedildi.

Fas'ta dün ilk kez virüs nedeniyle 89 yaşındaki Faslı bir kadın hayatını kaybetmişti.

Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 11:24 Kaynak: AA
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