Fas'ta koronavirüs vakası 86'ya yükseldi - Son Dakika

Fas'ta koronavirüs vakası 86'ya yükseldi
6 saat önce
Fas'ta koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 86'ya yükseldiği bildirildi.
Fas'ta koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 86'ya yükseldiği bildirildi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkeye yurt dışından gelen 7 kişide Kovid-19 tespit edildi.
Böylece ülke genelinde Kovid-19 vaka sayısı 86'ya çıktı.
Fas, dün saat 18.00'den itibaren Kovid-19 nedeniyle sağlık alanında olağanüstü hal ilan edildiği duyurulmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 07:36 Kaynak: AA
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