Fas'ta koronavirüs vakası 86'ya yükseldi - Son Dakika
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Fas'ta koronavirüs vakası 86'ya yükseldi

6 saat önce

Fas'ta koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 86'ya yükseldiği bildirildi.

Fas'ta koronavirüs vakası 86'ya yükseldi, System.String[]

Fas'ta koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 86'ya yükseldiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkeye yurt dışından gelen 7 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Böylece ülke genelinde Kovid-19 vaka sayısı 86'ya çıktı.

Fas, dün saat 18.00'den itibaren Kovid-19 nedeniyle sağlık alanında olağanüstü hal ilan edildiği duyurulmuştu.

Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 07:36 Kaynak: AA

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