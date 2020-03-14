Fas'ta koronavirüse karşı tedbirleri artırılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fas'ta koronavirüse karşı tedbirleri artırılıyor - Son Dakika

Fas'ta koronavirüse karşı tedbirleri artırılıyor

6 saat önce

Fas, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülkede yayılmasını engelleme önlemleri kapsamında Almanya, Hollanda, Belçika ve Portekiz'e uçak seferlerini askıya aldı.

Fas'ta koronavirüse karşı tedbirleri artırılıyor, System.String[]

Fas, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülkede yayılmasını engelleme önlemleri kapsamında Almanya, Hollanda, Belçika ve Portekiz'e uçak seferlerini askıya aldı.

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ikinci bir emre kadar Almanya, Hollanda, Belçika ve Portekiz'e uçak seferlerinin çift yönlü askıya alındığı belirtildi.

Açıklamada, bakanlığın farklı ülkelerdeki salgınla ilgili durumu yakından takip ederek gerekli tedbirleri almaya devam edeceği kaydedildi.

Rabat yönetimi Fransa makamlarıyla gerçekleştirilen istişareler sonucu Kovid-19 ile mücadele kapsamında sivil hava ve deniz taşımacılığını ikinci bir duyuruya kadar çift taraflı olarak durdurduğunu açıklamıştı

Kovid-19 nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği, vaka sayısının ise 8'e yükseldiği Fas'ta tüm dini toplantılar da iptal edilmişti.

Portekiz, Hollanda, Almanya, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 12:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Fahrettin Altun'dan yabancı medyaya uyarı: Bir daha aynı hatayı yapmayın Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar anlattı Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya tamamen karantina altına alındı

Son Dakika Haberleri
19:22 Rusya'da siyasi mahkumların serbest bırakılması için gösteri düzenlendi
19:22 MERSİN'DE APARTMAN DAİRESİNDE YANGIN, BALKONDAN DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ-3
19:22 Eniştesiyle tartıştığı sırada ablasını silahla öldüren zanlı tutuklandı
19:22 Tuzla'da kumaş fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
19:18 Belediyenin sosyal tesisleri ve fuar alanı dezenfekte edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 19:24:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fas'ta koronavirüse karşı tedbirleri artırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]