Fas'ta koronavirüsten ikinci ölüm - Son Dakika

Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti, vaka sayısı da 38'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Rabat yakınlarındaki Sale kentinde bir Fas vatandaşının Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca, Fransa'dan gelen bir Fas vatandaşında Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkede virüse yakalananların sayısının 38'e çıktığı aktarıldı.

Fas'ta ilk Kovid-19 vakası 3 Mart'ta tespit edilmiş, virüsten kaynaklı ilk ölüm ise 10 Mart'ta kaydedilmişti.