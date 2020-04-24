Fas'ta Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 155'e yükseldi - Son Dakika

Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 155'e yükseldi. Umman ve Lübnan'da da vaka sayıları arttı.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'a yakalanan 4 kişinin daha hayatını kaybettiği, böylece toplam can kaybının 155 olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, 124 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 3 bin 692'ye çıktığı, şu ana kadar 478 kişinin ise virüsü yendiği kaydedildi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığı da ülkede 74 kişiye yeni tanı konduğunu ve toplam vaka sayısının 1790'a yükseldiğini açıkladı.

Hastalıktan iyileşenlerin sayısının 325'e çıktığı aktarılan açıklamada, Kovid-19 kaynaklı yeni ölüm gerçekleşmediği ve toplam can kaybının 9 olduğu hatırlatıldı.

Lübnan



Lübnan Sağlık Bakanlığı ise 8 kişide daha Kovid-19 görüldüğünü, böylece ülkedeki toplam vaka sayısının 696'ya ulaştığını duyurdu.

Virüse yakalanan hastalardan 140'ının iyileştiğini aktaran Bakanlık, Kovid-19 kaynaklı yeni vefat kaydedilmediğini bildirdi.



Lübnan'da şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 22 kişi yaşamını yitirmişti.