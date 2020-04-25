Fas'ta Kovid-19'dan vefat edenlerin cenazelerinin yıkanmamasına cevaz verildi - Son Dakika

Fas Yüksek Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat edenlerin cenazelerinin salgının yayılmaması için yıkanmayabileceğini bildirdi.

Fas Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan ötürü vefat edenlerin yıkanması konusunda fetva vermesi için Kurul'a talepte bulundu.

Ülkede fetva işlerinden sorumlu olan Kurul tarafından yapılan yazılı açıklamada, İslam'ın, bireylerin sıhhatini önemsediği ve insanların hayatını tehlikeye atacak herhangi bir hastalığa maruz kalmalarını istemediği vurgulandı.

Kurul, salgın nedeniyle vefat edenlerin cenazelerinin, yıkama işlemini yapanlar üzerinde tehlike oluşturduğunun tıbbi açıdan netlik kazandığını, bu nedenle de cenazelerin yıkanmamasının caiz olduğunu belirtti.

Açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin şehit hükmünde olacağı aktarıldı.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 159'a, vaka sayısının ise 3 bin 889'a yükseldiğini duyurdu.