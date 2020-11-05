Fas'ta Kovid-19 nedeniyle alınan OHAL kararı 8. kez uzatıldı - Son Dakika

Fas'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulaması 1 ay daha uzatıldı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, OHAL kararının 1 ay daha uzatılmasının kararlaştırıldığını belirtti.

Açıklamada, OHAL'in 10 Aralık'a kadar geçerli olacağı ifade edildi.

İlk Kovid-19 vakasının 3 Mart'ta görüldüğü Fas'ta salgının kontrol altında tutulmasını sağlamak amacıyla 20 Mart'ta 1 ay süreyle sağlık alanında OHAL ilan edildiği açıklanmıştı.

Uygulama bundan önce yedi kez daha uzatılmıştı.