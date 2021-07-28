Fas'ta Kovid-19 nedeniyle alınan OHAL kararı bir ay daha uzatıldı - Son Dakika

Fas'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının bir ay daha uzatıldığı belirtildi.

Hükümet tarafından yapılan yazılı açıklamada, salgın tedbirleri kapsamında alınan yeni karar kamuoyuna duyuruldu.

Açıklamada, Kovid-19 nedeniyle daha önce alınan ve 10 Ağustos'ta bitmesi öngörülen OHAL kararının bir ay daha uzatıldığı, bu kapsamda OHAL'in 10 Eylül'e kadar geçerli olacağı ifade edildi.

Fas Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede virüs kaynaklı can kaybı 9 bin 638'e, vaka sayısı 588 bin 448'e, iyileşenlerin sayısı da 549 bin 116'ya ulaştı.

Yaklaşık 36 milyon nüfusa sahip Fas'ta 9 milyon 924 bini iki doz olmak üzere 22 milyon 444 bin kişi Kovid-19 aşısı oldu.

İlk Kovid-19 vakasının 3 Mart'ta görüldüğü Fas'ta salgının kontrol altında tutulmasını sağlamak amacıyla 20 Mart'ta 1 ay süreyle sağlık alanında OHAL ilan edildiği açıklanmış, o zamandan bu yana bu süreyi uzatma kararı alınmıştı.