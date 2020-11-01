Fas'ta Kovid-19 sebebiyle 67 kişi daha yaşamını yitirdi - Son Dakika

Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 67 artarak 3 bin 762'ye yükseldi.
Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 67 kişi daha yaşamını yitirdi ve 3 bin 460 yeni vaka tespit edildi.
Son verilerle salgın kaynaklı can kaybı 3 bin 762'ye, vaka sayısı 222 bin 554'e ulaştı.
İyileşen hasta sayısı ise 3 bin 38 artarak 184 bin 313 oldu.
- Kaynak: AA
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