Fas'ta Kovid-19 sebebiyle 70 kişi daha yaşamını yitirdi - Son Dakika

Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 70 artarak 3 bin 695'e yükseldi.
Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 70 kişi daha yaşamını yitirdi ve 3 bin 790 yeni vaka tespit edildi.
Son verilerle salgın kaynaklı can kaybı 3 bin 695'e vaka sayısı da 219 bin 84'e ulaştı.
İyileşen hasta sayısı ise 3 bin 350 artarak 181 bin 275 oldu.
- Kaynak: AA
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