Fas'ta Kovid-19 sebebiyle 70 kişi daha yaşamını yitirdi - Son Dakika

Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 70 artarak 3 bin 695'e yükseldi.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 70 kişi daha yaşamını yitirdi ve 3 bin 790 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle salgın kaynaklı can kaybı 3 bin 695'e vaka sayısı da 219 bin 84'e ulaştı.

İyileşen hasta sayısı ise 3 bin 350 artarak 181 bin 275 oldu.