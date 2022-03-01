Fas'ta Kovid-19'un omicron varyantı salgın dalgası sona erdi - Son Dakika
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Fas'ta Kovid-19'un omicron varyantı salgın dalgası sona erdi

01.03.2022 19:26
Fas'ta Kovid-19'un omicron varyantı salgın dalgası sona erdi

Fas, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) omicron varyantı salgın dalgasının sona erdiğini duyurdu.

Fas, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) omicron varyantı salgın dalgasının sona erdiğini duyurdu.

Fas Sağlık Bakanlığı Ulusal Acil Durum Operasyonları Merkezi Koordinatörü Muaz El-Murabit, salgın durumuna ilişkin başkent Rabat'ta düzenlediği basın toplantısında salgın gündemine ilişkin son gelişmeleri aktardı.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) omicron varyantı salgın dalgasının sona erdiğini söyleyen Murabıt, "Omicron dalgası 11 hafta süren kısa ve hızlı bir dalgaydı." diyerek, bu dalganın 17-23 Ocak tarihleri arasında doruğa ulaştığını kaydetti.

Söz konusu virüse karşı bağışıklığın güçlendirilmesine önemli ölçüde katkıda bulunan birinci veya ikinci doz ve üçüncü takviye doz aşıların yapılması çağrısı yapan Murabıt, tedbirlere uyulması gerektiğini vurguladı.

Fas makamları, 24 Şubat'ta Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde uyguladığı "sağlık olağanüstü halini" bir ay daha uzatma kararı almıştı.

Ülkede bugüne kadar 1 milyon 160 bin kişi Kovid-19'a yakalanırken, 15 bin 988 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'a karşı aşılama konusunda Arap ve Afrika ülkeleri arasında birinci sırada yer alan 36 milyon nüfuslu Fas'ta bugüne kadar 24 milyon 748 bin kişi aşı oldu.

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Sağlık Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Omicron, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas'ta Kovid-19'un omicron varyantı salgın dalgası sona erdi - Son Dakika


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