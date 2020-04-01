Fas'ta Kovid-19 vaka sayısı arttı - Son Dakika

Fas Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının 617'ye yükseldiğini duyurdu.

Fas Sağlık Bakanlığına bağlı koronavirüs portalından yapılan açıklamada, 15 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 617 olduğu belirtildi.

Açıklamada, test yapılan ve sonuçları negatif çıkanların sayısının da 2 bin 462'ye ulaştığı kaydedildi.

Fas'ta en son vaka sayısı 602, vefat sayısı da 36 olarak açıklanmıştı.