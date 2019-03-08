Son Dakika Haberleri: Fas'ta Küçük Yaşta Evliliğin İptal Edilmesi Çağrısı

Fas'ta Küçük Yaşta Evliliğin İptal Edilmesi Çağrısı

1 saat önce

Fas'ın Ulusal İnsan Hakları Kurumu, 18 yaşın altında evliliğe imkan veren istisnai evlilik uygulamasının iptal edilmesini istedi.

Fas'ta Küçük Yaşta Evliliğin İptal Edilmesi Çağrısı, System.String[]
Fas'ın Ulusal İnsan Hakları Kurumu, 18 yaşın altında evliliğe imkan veren istisnai evlilik uygulamasının iptal edilmesini istedi.

Kuruluş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı açıklamada, istisnai durumlarda küçük yaşta evlenmeye izin veren uygulamanın iptal edilmesi gerektiğini belirtti.

Açıklamada, söz konusu uygulama nedeniyle küçük yaşta evliliklerin arttığı, ekonomik, sosyal ve sağlık haklarının da ihlal edildiği savunuldu.

Ülke çapında "Küçük yaşta evlilik istisnası kaldırılsın" kampanyasının başlatılacağı duyurulan açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bu konuda yasal bir düzenleme yapılması gerektiğine vurgu yapıldı.

Geçen yıl mart ayında Hukuk ve Adalet Derneği tarafından yapılan bir araştırmada, Fas'ta her yıl 30 bin kadının 18 yaşın altında evlendiği tespit edilmişti.

Araştırmada, ülkede küçük yaştaki kadınların evlenmesinin arkasında ekonomik sıkıntıların da olduğuna dikkat çekilmişti.

Fas kanunları, 18 yaşın altındaki kişilerin ailelerinin rızası ve doktor raporu ile mahkeme kararıyla evlenmelerine izin veriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:19 Kaynak: AA

Fas, Güncel
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