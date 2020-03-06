Fas'ta kültürel ve spor faaliyetlerine korona virüsü engeli - Son Dakika

Fas'ta korona virüsü nedeniyle kültürel ve spor faaliyetleri askıya alındı. Futbol maçları ise taraftar olmadan yapılacak.

Çin'de çıkan korona virüsü yayılmaya devam ediyor. Fas'ta korona virüsü vaka sayısı 2'ye yükseldi. Ülkede bütün kültürel ve spor faaliyetleri askıya alındı. Faslı yetkililer, "Özellikle yurt dışından gelen yabancıların katılacağı faaliyetlerle dikkat edeceğiz, sert önlemler alacağız" ifadesini kullandı.

Fas Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Tüm büyük etkinlikler, özellikle binden fazla kişinin katılacağı etkinlikler Mart sonuna kadar askıya alınacak" denildi.

Öte yandan Fas Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Futbolcuların, antrenörlerin ve izleyicilerin güvenliğini sağlamak için futbol maçları taraftar olmadan yapılacak" ifadeleri kullanıldı.

Karar, profesyonel ligleri, amatör ligleri ve kadın futbol müsabakalarını de içeriyor. Fas Judo Federasyonu, Mart ayında düzenleyeceği Judo ödül etkinliğinin askıya aldığını duyurdu.

(İHA)