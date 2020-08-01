Fas'ta kurban pazarı karıştı, 20 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Fas'ta kurban pazarı karıştı, 20 kişi gözaltına alındı

Fas'ın Kazablanka şehrinde bulunan kurban pazarında çıkan olaylarda 20 kişi gözaltına alındı.

Fas'ın Kazablanka şehrinde bulunan kurban pazarında çıkan olaylarda 20 kişi gözaltına alındı.

Fas'ın Kazablanka şehrinde bulunan kurban pazarında vatandaşlar ile koyun tüccarları arasında kavga çıktı. Çıkan olaylar daha sonra yağmaya dönüştü. Bazı vatandaşlar tüccarların kamyonlarına saldırarak, çok sayıda koyunu çaldı. Olaylar sonrası inceleme başlatan güvenlik güçleri, pazardaki hırsızlık ve şiddet olaylarına karıştığı tespit edilen 20 kişiyi gözaltına aldı. Güvenlik güçleri, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

(İHA)

Fas'ta kurban pazarı karıştı, 20 kişi gözaltına alındı

kavga, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.08.2020 11:12

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fas'ta kurban pazarı karıştı, 20 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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