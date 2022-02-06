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Fas'ta kuyuya düşen 5 yaşındaki çocuk kurtarma ekipleri ulaşmadan vefat etmiş - Son Dakika

Fas'ta kuyuya düşen 5 yaşındaki çocuk kurtarma ekipleri ulaşmadan vefat etmiş

06.02.2022 16:24
Fas'ta kuyuya düşen 5 yaşındaki çocuk kurtarma ekipleri ulaşmadan vefat etmiş

Fas'ta yaklaşık 5 gün boyunca 32 metre derinlikteki kuyuda mahsur kalan 5 yaşındaki Rayyan'ın kurtarma ekipleri kendisine ulaşmadan hayatını kaybettiği bildirildi.

Fas'ta yaklaşık 5 gün boyunca 32 metre derinlikteki kuyuda mahsur kalan 5 yaşındaki Rayyan'ın kurtarma ekipleri kendisine ulaşmadan hayatını kaybettiği bildirildi.

Fas resmi ajansı MAP'ta yer alan haberde ülkenin kuzeyindeki Şafşavan kentinde kuyuya düşen Rayyan'ın vefatına ilişkin yeni bilgilere yer verildi.

Kurtarma ekiplerinin, 5 gün boyunca aralıksız ve zorlu bir saha çalışmasının ardından Rayyan'ın cansız bedenine ulaştıkları belirtilen haberde, Faslı çocuğun özel bir araç ve ardından jandarmaya ait ambulans helikopterle hastaneye nakledildiği ifade edildi.

Fas'ın Şafşavan kentinde 1 Şubat'ta 32 metre derinliğindeki kuyuya düşen Rayyan, 100 saatten fazla süren çalışmanın ardından dün kuyudan çıkarılmıştı.

Kurtarıldıktan kısa süre sonra Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise Rayyan'ın vefat ettiği kaydedilmişti.

Fas basınında dün yayımlanan haberlerde Rayyan'ın kurtarıldıktan sonra hastanede hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

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Ambulans, Tragger, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas'ta kuyuya düşen 5 yaşındaki çocuk kurtarma ekipleri ulaşmadan vefat etmiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fas'ta kuyuya düşen 5 yaşındaki çocuk kurtarma ekipleri ulaşmadan vefat etmiş - Son Dakika
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