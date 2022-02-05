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Son dakika haberi! Fas'ta kuyuya düşen çocuğu kurtarma operasyonu 90 saattir sürüyor (2) - Son Dakika

Son dakika haberi! Fas'ta kuyuya düşen çocuğu kurtarma operasyonu 90 saattir sürüyor (2)

05.02.2022 15:52

Edinilen son dakika haberine göre Fas'ın kuzeyindeki Şafşavan kentinde 32 metre derinliğindeki kuyuya düşen 5 yaşındaki Rayyan'ı kurtarma çalışmaları yaklaşık 90 saattir devam ediyor.

Fas'ın kuzeyindeki Şafşavan kentinde 32 metre derinliğindeki kuyuya düşen 5 yaşındaki Rayyan'ı kurtarma çalışmaları yaklaşık 90 saattir devam ediyor.

Kazı çalışmasının sürdüğü bölüme kurtarma ekiplerini olası bir kaya çöküntüsünden koruma amacıyla 1,5 metre çapında metal bir tank taşındı.

Kurtarma ekipleri gece gündüz hız kesmeden çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da Rayyan'ın bulunduğu kuyuya hayatta kalabilmesi oksijen veriliyor.

Fas resmi televizyonunun sosyal medya hesabından 14 saat önce yapılan açıklamada, Rayyan'ın kurtarılması için beton borular kullanılarak yatay sondaj operasyonuna başlandığı ifade edilmişti.

Açıklamada, yatay kazı işleminin Rayyan'ın bulunduğu yere ulaşmak için 8 metrelik bir mesafeyi içerdiği aktarılarak, kazı işleminden iş makinelerinin çekildiği ve kazıya elle devam edildiği kaydedilmişti.

Bölgede çocuğun kurtarılması durumunda hemen hastaneye nakli için bir ambulans helikopteri de hazır bulunduruluyor.

Sosyal medyada da salı günü öğle saatlerinde kuyuya düşen Rayyan'la ilgili çok sayıda mesaj paylaşılıyor.

Son dakika haberi! Fas'ta kuyuya düşen çocuğu kurtarma operasyonu 90 saattir sürüyor (2)
Son dakika haberi! Fas'ta kuyuya düşen çocuğu kurtarma operasyonu 90 saattir sürüyor (2)
Son dakika haberi! Fas'ta kuyuya düşen çocuğu kurtarma operasyonu 90 saattir sürüyor (2)

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Metal, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Fas'ta kuyuya düşen çocuğu kurtarma operasyonu 90 saattir sürüyor (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Fas'ta kuyuya düşen çocuğu kurtarma operasyonu 90 saattir sürüyor (2) - Son Dakika
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