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Fas'ta kuyuya düşen çocuğun kurtarılması için yatay sondaj işlemi başlatıldı (2) - Son Dakika

Fas'ta kuyuya düşen çocuğun kurtarılması için yatay sondaj işlemi başlatıldı (2)

05.02.2022 11:47

Fas'ta 32 metre derinliğindeki kuyuya düşen 5 yaşındaki Rayyan'ı kurtarmak için yatay sondaj operasyonuna başlandı.

Fas'ta 32 metre derinliğindeki kuyuya düşen 5 yaşındaki Rayyan'ı kurtarmak için yatay sondaj operasyonuna başlandı.

Fas'ın resmi 2. televizyon kanalının Facebook sayfasında yer alan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Şafşavan kentinde 32 metre derinliğinde bir kuyuda mahsur kalan 5 yaşındaki Rayyan'ı kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, 5 yaşındaki çocuğun kurtarılması için beton borular kullanılarak yatay sondaj operasyonuna başlandığı ifade edildi.

Açıklamada, yatay kazı işleminin Rayyan'ın bulunduğu yere ulaşmak için 8 metrelik bir mesafeyi içerdiği aktarılarak, kazı işleminin uzmanlar tarafından yapıldığı kaydedildi.

Bölgede çocuğun kurtarılması durumunda hemen hastaneye nakli için bir ambulans helikopteri de hazır bulunduruluyor.

Sosyal medya platformlarında da salı günü öğle saatlerinde kuyuya düşen Rayyan'la ilgili çok sayıda paylaşımda bulunuldu.

Fas'ta kuyuya düşen çocuğun kurtarılması için yatay sondaj işlemi başlatıldı (2)
Fas'ta kuyuya düşen çocuğun kurtarılması için yatay sondaj işlemi başlatıldı (2)
Fas'ta kuyuya düşen çocuğun kurtarılması için yatay sondaj işlemi başlatıldı (2)

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Facebook, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas'ta kuyuya düşen çocuğun kurtarılması için yatay sondaj işlemi başlatıldı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fas'ta kuyuya düşen çocuğun kurtarılması için yatay sondaj işlemi başlatıldı (2) - Son Dakika
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