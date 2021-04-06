Fas'ta Kuzey Afrika'nın en eski kaya yazıtları bulundu (1) - Son Dakika

Fas'ın kuzeydoğusundaki Burkan kentine bağlı Zekzel köyünde, Kuzey Afrika'daki en eski kaya yazıtları ortaya çıkarıldı.

Zekzel köyündeki bir deve mağarasında yıl başında resmi olarak bulunduğu duyurulan Neolitik Çağ'dan kalma kaya yazıtları, araştırmacıların son dönemde bu bölgeye ilgisini artırdı.

Ucde kentindeki Birinci Muhammed Üniversitesi Bilimler Fakültesi'nde Öğretim Görevlisi Hasan Evrağ başkanlığındaki bir ekip de bu mağarada çalışmalar yürütüyor.

Yaptıkları çalışmalara ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Evrağ, Fas'ın doğusundaki dağlarda bazı önemli arkeolojik alanları belirlemek 30 yıl araştırma ve incelemelerde bulunduğunu söyledi.

"Hep sorardım kendime. Nasıl olur da bir deve mağarasında eski yaşamdan izler olmaz diye?" ifadesini kullanan Evrağ, daha sonra ekibiyle, mağaranın duvarlarında incelemelerde bulunduklarını aktardı.

Evrağ, 2012 yılında eski yaşama dair izlerin olduğu yönünde güçlü işaretler bulduklarını, yürütülen çalışmalar sonunda da bu yıl ocak ayında Kültür Bakanlığı tarafından bu keşiflerinin resmi olarak onaylandığını ifade etti.

"Keşifler devam edecek. Mağaradaki her yeri inceleyeceğiz"

Çalışmaları yürüttükleri ekibin sadece Faslılardan oluşmadığını, yabancı uzmanlardan da yardım aldıklarını belirten Evrağ, İspanya'daki Antik Yaşamlar ve İnsan Evrimi Enstitüsü'nden Ramon Phineas'ın da ekipte yer aldığını kaydetti.

"Deve mağarasında bulunan yazıtlar, 12 bin yıl öncesine ait. Neolitik dönemden kalma. Yani Kuzey Afrika'da bulunan en eski kaya yazıtları." diyen Evrağ, yazıtların, tamamlanmamış hayvan figürleri ve Fas'ın doğusunda bulunan diğer yazıtlardan farklı resim ve çizgilerden oluştuğunu dile getirdi.

Evrağ, Fransa, İspanya ve İtalya gibi bazı Avrupa ülkelerinde de benzer yazıtların bulunduğunu aktardı.

Bugüne kadar keşfedilen yazıtların, yaklaşık 80 metre derinliğe sahip mağaranın ilk metrelerinde yer aldığını kaydeden Evrağ, "Yaptığımız keşifler devam edecek. Mağaradaki her yeri inceleyeceğiz." dedi.