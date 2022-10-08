Avrupa'da daha iyi bir yaşama kavuşma hayalinin peşinden koşan 1500 düzensiz göçmen, 24 Haziran sabahı organize bir şekilde, 10 metre yüksekliğindeki dikenli tel örgülerin olduğu sınır hattına akın etmişti.

Nador Mahkemesi daha önce aynı davada yargılanan 12 düzensiz göçmene üçer yıl, 33 düzensiz göçmene de on birer ay hapis cezası vermişti.

Kaynak: AA

İspanya, Fas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fas'ta, Melilla faciası davasında 18 düzensiz göçmene üçer yıl hapis cezası - Son Dakika

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