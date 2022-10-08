Fas'ta, Melilla faciası davasında 18 düzensiz göçmene üçer yıl hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Fas'ta, Melilla faciası davasında 18 düzensiz göçmene üçer yıl hapis cezası

08.10.2022 01:52
Fas'ta, Melilla faciası davasında 18 düzensiz göçmene üçer yıl hapis cezası

Fas'ta, binlerce düzensiz göçmenin 24 Haziran'da Fas-İspanya sınırındaki Melilla kentine geçmeye çalışmasının ardından yaşanan faciayla ilgili görülen davada 18 düzensiz göçmen hapis cezasına çarptırıldı.

Fas'ta, binlerce düzensiz göçmenin 24 Haziran'da Fas- İspanya sınırındaki Melilla kentine geçmeye çalışmasının ardından yaşanan faciayla ilgili görülen davada 18 düzensiz göçmen hapis cezasına çarptırıldı.

Fas İnsan Hakları Derneği, Facebook hesabından yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Nador Mahkemesinin, 24 Haziran'daki olaylarda yakalanan 18 Sudanlı ve Çadlı düzensiz göçmen hakkında üçer yıl hapis cezası verdiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu 18 düzensiz göçmene "ülkeye yasadışı yollarla girmek, kamu görevlilerine tehdit, şiddet ve hakaret, yasadışı ikamet ve silah bulundurmak" suçlarından hapis cezası verildiği aktarıldı.

Mahkemenin verdiği kararın "acımasız ve intikam eylemi" olduğu değerlendirmesinde bulunulan açıklamada, kararın itirazla temyize götürülebileceği kaydedildi.

Nador Mahkemesi daha önce aynı davada yargılanan 12 düzensiz göçmene üçer yıl, 33 düzensiz göçmene de on birer ay hapis cezası vermişti.

Avrupa'da daha iyi bir yaşama kavuşma hayalinin peşinden koşan 1500 düzensiz göçmen, 24 Haziran sabahı organize bir şekilde, 10 metre yüksekliğindeki dikenli tel örgülerin olduğu sınır hattına akın etmişti.

Fas hükumeti, söz konusu olayda 23 düzensiz göçmenin öldüğünü, 100'den fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

YORUMLAR
500
BARSELONA - Yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun 'Bağlılık Hasan' filmi İspanya'da tanıtıldı BARSELONA - Yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun 'Bağlılık Hasan' filmi İspanya'da tanıtıldı Ampute Mili Takımı, yarı finalde Ampute Mili Takımı, yarı finalde
Kaynak: AA

İspanya, Fas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fas'ta, Melilla faciası davasında 18 düzensiz göçmene üçer yıl hapis cezası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
07:28 CHP'li Özgür Özel'den TBMM Başkanlığı'na sitem: Grubumuzun verdiği kanun teklifi 72 saattir işleme koyulmuyor
07:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı! Birçok bakanlık ve kurumda yeni atama ve görevden alma kararları...
05:44 Dünya Sağlık Örgütü: Afrika, dünyanın en fazla intihar oranına sahip kıtası
01:06 Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un TRT röportajındaki hareketi görenleri şaşırttı
00:30 Üst düzey BBP'li isim istifasını açıkladı: AK Parti'ye oy istemem
23:59 HDP'den siyasette dengeleri değiştirecek 6'lı masa çıkışı
23:21 Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin cinsel taciz itirafı stüdyoda şok etkisi yarattı
22:28 4 yaşındayken kaybolmuştu! 53 yıl sonra dönünce gözyaşları sel oldu
22:04 Gaziantep FK ile berabere kalan Adana Demirspor maç fazlasıyla liderliği aldı
21:54 Bakan Nureddin Nebati'den asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarına ilişkin önemli açıklama: Enflasyona ezdirilmeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 08:02:05. #1.12#
SON DAKİKA: Fas'ta, Melilla faciası davasında 18 düzensiz göçmene üçer yıl hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement