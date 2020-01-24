Fas'ta Mescid-i Aksa ile dayanışma gösterisi - Son Dakika

Fas'ın başkenti Rabat'ta Mescid-i Aksa ile dayanışma için gösteri düzenlendi.

Ülkede faaliyet gösteren Adalet ve İhsan Hareketi'nin çağrısı üzerine, Rabat'ta düzenlenen Mescid-i Aksa ile dayanışma gösterisine onlarca kişi katıldı.

Eylemciler, İsrail'in Kudüs'teki Mescid-i Aksa ve El Halil'deki İbrahim Camisi'ne yönelik ihlallerine tepki gösterdi.

Adalet ve İhsan Hareketi yöneticilerinden Muhammed el-Hamdavi, burada yaptığı konuşmada, Filistin halkının yalnız olmadığını söyledi.

İsrail'in 2006'dan bu yana Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukaya karşı Filistinlilerin gösterdiği direnişten övgüyle söz eden Hamdavi, İslam dünyasına başta Kudüs olmak üzere tüm Filistin'e destek verme çağrısında bulundu.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya bugün, sabah namazının ardından baskın düzenlemişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camii'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.